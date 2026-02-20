Haberler

Kocaeli'de kebapçıya silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'de kebapçıya silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kebapçıya yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Güvenlik kameraları, saldırının detaylarını ortaya koyarken, saldırıya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde içeride müşterilerin bulunduğu sırada bir kebapçıya düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 15 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında Gebze ilçesinde Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı salonunda meydana geldi. Hafif ticari araçla iş yerinin önüne gelen şüpheliler, içeride müşterilerin bulunduğu esnada dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. Düzenlenen silahlı saldırıda M.C.A. ve M.C.P. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıya karıştığı belirlenen S.B., T.Y. ve M.H.K.'yi daha önce düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Saldırı anı kamerada

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerden 2'sinin iş yeri çevresinde ayakta beklediği, bu sırada yaklaşan hafif ticari araç içerisindeki diğer şüphelilerin ise hareket halindeki araçtan dükkana doğru defalarca ateş açtığı anlar saniye saniye yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi

Galatasaray'da kritik deplasman öncesi Osimhen depremi
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması

Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması