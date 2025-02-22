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Kocaeli'de Kayıp Yaşlı Adam İçin Arama Çalışmaları 5. Gününde

Kocaeli'de Kayıp Yaşlı Adam İçin Arama Çalışmaları 5. Gününde
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 gün önce ormanlık alana girerken kaybolan 65 yaşındaki Bayram Algan için arama çalışmaları kar yağışı altında devam ediyor. Ekipler, drone ve köpeklerle birlikte yaklaşık 90 kişilik bir ekiple bölgede araştırma yapıyor.

Kocaeli'de ormanlık alana girerken görülen ve kendisinden bir daha haber alınamayan 65 yaşındaki adamı arama çalışmaları 5. gününde kar yağışı altında devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Bayram Algan, 5 gün önce evden çıkarak kendisinden bir daha haber alınamadı. Algan'ın yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Muallim Köy mevkiinde bulunan ormanlık alana girerken görüntülendiği iddia edilen Bayram Algan'ın arama çalışmaları karlı ve soğuk hava şartları altında devam ediyor. 5 gündür ormanlık alanda kayıp şahsı arayan arama kurtarma ekipleri, bölgeyi köpek ve drone ile de titizlikle gözden geçiriyor. Yaklaşık 90 kişilik ekiple arama çalışmaları devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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