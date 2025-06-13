Kocaeli'de Kavgada Suçsuz Esnaf Kalbinden Vuruldu

Kavgada olayla ilgisi olmayan esnaf kalbinden vuruldu, hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde aile içinde çıkan tartışma nedeniyle yaşanan kavgada olayla ilgisi bulunmayan esnaf kalbinden vuruldu. Esnaf hayatını kaybetti, olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 22.15 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü İ.B. ile aile arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Ağabeyine ait kıraathanenin önünde çıkan tartışmada ailesi tarafından darp edilen İ.B., belindeki tabancayı çıkararak ateş etti.

İ.B.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri, olay yerinde iş yeri bulunan esnaf Ökten Orhan'a isabet etti. Kalbinden vurulan Orhan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ökten Orhan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli İ.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.