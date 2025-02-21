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Kocaeli'de Karlı Yolda Kaza Riski: BİM Kamyonuna Vatandaşlardan Yardım

Kocaeli'de Karlı Yolda Kaza Riski: BİM Kamyonuna Vatandaşlardan Yardım
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Kocaeli'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda rampadan inmeye çalışan BİM'e ait kamyon, kayarak kaza riski oluşturdu. Vatandaşlar, sürücüye yönlendirmelerde bulunarak kazayı önlemeye çalıştı.

Kocaeli'de karlı yolda rampa aşağı inmeye çalışan BİM'e ait kamyon kayarak kaza riski taşıdı. Vatandaşlar o anları kayda alarak, araç sürücüsünü yönlendirdi.

Kocaeli'de gece saatlerinde başlayan ve sabah yoğunluğunu artıran kar sebebiyle bazı noktalarda yollar kapandı, sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Küreme araçlarıyla şehrin dört bir tarafı temizlenirken, yoğun kar sebebiyle yollar tekrardan kar tutmaya başladı.

Seyir halindeki BİM'e ait kamyon da karlı yolda kaldı. Rampadan inmeye çalışan araç, yan yan kayarak kaza riski taşıdı. O anlara şahit olan ve kayda alan vatandaşlar, "Aracı devireceksin, aşağıya devam et. Tekerler kalkıyor. Kal böyle" diyerek muhtemel kazanın önüne geçmeye çalıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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