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Kocaeli'de Kar Yağışı Nedeniyle Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı

Kocaeli'de Kar Yağışı Nedeniyle Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada yolcular korku yaşarken, bazıları yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle içi yolcularla dolu özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Kaza, sabah saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe yolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüsün ön camı adeta tuzla buz oldu. Otobüs içinde bulunan yolcular büyük korku yaşarken, bazıları ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralananları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle özel halk otobüsü ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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