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Kocaeli'de Kar Yağışı Kazası: 7 Yaralı

Kocaeli'de Kar Yağışı Kazası: 7 Yaralı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kafaya çarpışma kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kandıra ilçesi Cicili mevkiinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, yoğun kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 06 RNS 26 plakalı Honda marka otomobil ile 41 AOD 253 plakalı Kia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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