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Kocaeli'de Kamyonet Uçuruma Düştü: Sürücü Ağır Yaralı

Kocaeli'de Kamyonet Uçuruma Düştü: Sürücü Ağır Yaralı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, yaklaşık 50 metrelik bir uçuruma düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan uçtu. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. K.B. yönetimindeki 41 GP 004 plakalı Kia marka kamyonet, rampa aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan K.B., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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