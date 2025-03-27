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Kocaeli'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: Sahte Alkol ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: Sahte Alkol ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Kocaeli Jandarma ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda 103 şişe sahte alkol ve 3 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirdi. 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 103 şişe sahte alkol, 3 bin 110 paket kaçak sigara, 4 bin 180 dolu makaron, 152 elektronik sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 25-26 Mart tarihinde İzmit ve Dilovası ilçesinde bulunan ev, iş yeri ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 3 bin 110 paket kaçak sigara, 4 bin 180 dolu makaron, 152 elektronik sigara, 6 kulaklık, 53 votka, 56 viski ve 4 rakı olmak üzere toplam 103 şişe kaçak ve sahte ürünler ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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