Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu: 6 Bin 720 Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu: 6 Bin 720 Makaron Ele Geçirildi
Güncelleme:
Kocaeli'de polis ekipleri 6 iş yerinde gerçekleştirdiği operasyonda toplam 6 bin 720 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 21 paket sigara ve 30 dal puro ele geçirdi. Bir şahıs yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde İzmit ilçesinde bulunan 6 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde; 6 bin 720 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 21 paket sigara ve 30 dal puro ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken konuya ilişkin bir şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
