Kocaeli'de Kaçak Silah Operasyonu: 6 Pompalı Tüfek Ele Geçirildi

Kocaeli'de Kaçak Silah Operasyonu: 6 Pompalı Tüfek Ele Geçirildi
Kocaeli'de polis ekipleri, kaçak silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslara yönelik düzenledikleri operasyonda 6 pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Kocaeli'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçak silah operasyonunda 6 pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
