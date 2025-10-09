Kocaeli'de Jiletle Kendine Zarar Veren Şahıs Silahla Öldürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jiletle kendisini kesen, esnafa ve vatandaşlara da rahatsızlık veren şahsın, silahla vurularak öldürülmeden önceki anları ortaya çıktı. Şahsın, çekilen görüntülerinde kanlar içinde olduğu ve vatandaşlarla tartıştığı anlar yer aldı.

Olay, 7 Ekim tarihinde saat 23.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Özgür Şahin, elinde jiletle kendisine zarar verip etrafa rahatsızlık vermeye başladı. Korkan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polisler olay yerine gelerek, şahsı kontrol altına almaya çalışsa da başarılı olamadı. O esnada bölgeden geçen bir sürücü, yolun kapalı olması sebebiyle durmak zorunda kaldı. Jiletle kendini kesen Özgür Şahin ise yolun kapalı olması sebebiyle korna çalan sürücüye doğru koştu. Özgür Şahin'in elinde jiletle koşarak kendilerine geldiğini gören İ.S. araçtan inerek şahsa müdahale etmeye çalıştı. Bu esnada çıkan tartışmada Şahin, İ.S. tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İ.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öldürülmeden önceki anları

Özgür Şahin'in ölmeden önceki anları ortaya çıktı. Şahin'in kanlar içinde olduğu ve vatandaşlarla tartıştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. - KOCAELİ