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Kocaeli'de Isuzu Servisinin Otoparkında Yangın Çıktı

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Kocaeli'de bulunan Isuzu servisinin otoparkında çıkan yangın sonucunda 15 araç alevlere teslim oldu. Yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Kocaeli'de Isuzu servisinin otoparkında çıkan yangın sebebiyle minibüs ve otobüsler alevlere teslim oldu. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürülürken 15 araçtan geriye iskeletleri kaldı.

Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu üzerinde bulunan Isuzu servisinin otoparkında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken araçlar alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü.

Yangında 4 otobüs, 8 midibüs, 2 minibüs, yarım otobüs yandı. Yanan 15 araçtan geriye sadece iskeletleri kalırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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