Kocaeli'de İşten Çıkarılan Kadın, Şantiye Şefinin Üzerine Kaynar Su Döktü

Kocaeli'de bir inşaat şantiyesinde, işten çıkarıldığını iddia eden kadın, şantiye şefine kaynar su dökerek olay çıkardı. Kadın, tutuklandı.

Kocaeli'de bir inşaat şantiyesinde çalışan ve sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü. Olay anlarını kayda alan kadın tutuklandı.

İddiaya göre, işten sebepsiz çıkarıldığını öne süren D.A., görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti. Kadının "Neden işten çıkarıldım?" sorusuna şantiye şefi, "İşvereniniz ile görüşün" cevabını verdi. Bunun üzerine öfkelenen kadın, "Ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur?" diyerek yanında getirdiği kaynar suyu şantiye şefinin üzerine döktü.

"Gerekçe, şimdi git gerekçeni göster" sözleriyle odadan ayrılan kadın, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kaynar su dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırılırken, kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen kadın, aynı gün içinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
