Kocaeli'de İş Yeri Kurşunlamasında 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de İş Yeri Kurşunlamasında 2 Şüpheli Tutuklandı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yeri kurşunlamasında yakalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 14 Mayıs tarihinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili yürütülen çalışma neticesinde yakalana 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Mayıs tarihinde Gölcük ilçesinde K.Y. isimli şahsın iş yeri kurşunlandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerden G.S., 29 Mayıs tarihinde Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliler H.Y. ve T.Ç. ise 30 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, dün Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden T.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.S. ve H.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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