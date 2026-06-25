İskeleden düşen 2 işçi yaralandı

Kocaeli'de inşaatta çalışan 2 işçi, dengelerini kaybetmeleri neticesinde iskeleden düşerek yaralandı.

Olay, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 5 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın dış cephe sıva ve mantolama işlerini yapan işçiler, ön cephede kurulu iskele üzerinde çalıştıkları sırada bir anda dengelerini kaybetti. İşçilerden biri ikinci kattan zemine düşerken, diğer işçi ise birinci kattaki balkon kısmına düştü. Yaralanan işçilerin yardımına ilk olarak çalışma arkadaşları koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı