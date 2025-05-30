Kocaeli'de İnşaatta Fenalaşan İşçi Vinçle İndirildi

Kocaeli'de İnşaatta Fenalaşan İşçi Vinçle İndirildi
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde inşaatta fenalaşan E.K., itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de inşaatta fenalaşarak yere yığılan işçi, itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımı ile aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Derince ilçesi Deniz Mahallesi Makasbaşı Sokakta bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K. isimli işçi, fenalaşarak olduğu yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından E.K., vinç yardımı ile inşaattan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan E.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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