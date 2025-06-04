Kocaeli'de İnşaat Şantiyesinde Yangın Çıktı

Kocaeli'de İnşaat Şantiyesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir inşaat şantiyesinin depo alanında meydana gelen yangında, boya ve kimyasal maddelerin bulunduğu depoda alevler yükseldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, olayda yaralanma yaşanmadı.

Şantiye deposunda yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaat şantiyesinin boya ve benzeri kimyasal maddelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın dolayısıyla depo ve iki katlı prefabrik bina zarar gördü.

Yangın, Ataevler Mahallesi'nde bir inşaat şirketine ait şantiyede meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple boya ve benzeri kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın başladı. Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve kimyasal olaylara müdahale aracı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı deponun bitişiğinde bulunan, şantiyeye ait iki katlı prefabrik bina da alevlerden zarar gördü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı? Ömer Çelik yanıt verdi

AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı? Ömer Çelik yanıt verdi
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ebrar Karakurt Sultanlar Ligi'ne geri döndü! İşte yeni takımı

Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri döndü! İşte yeni takımı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Rakam tartışma yaratabilir! Fenerbahçe resmi imza sayısını açıkladı

Rakam tartışma yaratabilir! Fenerbahçe toplanan imza sayısını açıkladı
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.