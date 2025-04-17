Kocaeli'de İki Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, fuar alanı içinde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.