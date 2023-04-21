Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de iki grubun kavgasında yumruklar havada uçuştu

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de iki grubun kavgasında yumruklar havada uçuştu Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı.

Kocaeli'de iki grubun kavgasında yumruklar havada uçuştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Olay, Darıca ilçesi Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Sahilde bulunan iki grup arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişi birbirine girerken, o anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kavganın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Taraflar arasındaki kavga, çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Her iki grupta bölgeden uzaklaştırılırken gözaltına alınan olmadığı, kavgadan dolayı yaralanan vatandaşların ise Darıca Farabi Hastanesi'ne gittiği öğrenildi.

Tekmelerin, yumrukların havada uçuştuğu anlar anbean kameralara da yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - 3. Sayfa

Kocaeli kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title