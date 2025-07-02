Kocaeli'de Hurda Deposunda Yangın: Plastik Kalıp Atölyesine Sıçradı

Kocaeli'de Hurda Deposunda Yangın: Plastik Kalıp Atölyesine Sıçradı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki hurda deposunda çıkan yangın, bitişiğindeki plastik kalıp atölyesine sıçrayarak her iki yapının da kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın, bitişiğindeki plastik kalıp atölyesine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasının ardından söndürülürken, yapılar kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki hurda deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun bitişiğindeki plastik kalıp atölyesine de sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle hurda deposu ve plastik kalıp atölyesi kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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