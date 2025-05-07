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Kocaeli'de Hırsızlık Operasyonu: 730 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'de Hırsızlık Operasyonu: 730 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan 2 Şüpheli Yakalandı
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Kocaeli'de 3 evden 730 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit çalan 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin toplamda 59 suç kaydı olduğu belirlendi.

Kocaeli'de 3 evden 730 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan 2 şüpheli operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. 2 şüphelinin toplam 59 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 18-28 Nisan tarihleri arasında Çayırova ve Gebze ilçelerinde 3 evden hırsızlık olayı yaşandı. Evlerden toplam 730 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalındı. Durumun polise ihbar edilmesiyle harekete geçen ekipler, yaptığı araştırmalarda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen E.Z. ve K.K'yi dün Çayırova ilçesinde yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, bugün ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca E.Z'nin 38, K.K'nin ise 21 suç kaydı olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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