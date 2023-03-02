Kocaeli'de hafif ticari araç dere yatağına uçtu 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç dere yatağına uçtu. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç dere yatağına uçtu. Kaza, Acısu Mahallesi Hasköy Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 41 LN 247 plakalı hafif ticari araç, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle dere yatağına uçtu. Yan yatarak durabilen araçtan sürücü yara almadan çıktı. Dere yatağına uçan araç, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Acısu Mahallesi Kocaeli Tragger 3. Sayfa Haberler

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