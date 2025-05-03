Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı, 7 Kadın Kurtarıldı

Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı, 7 Kadın Kurtarıldı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, fuhuşa zorlanan 7 kadın kurtarıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı: 7 mağdur kadın kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 adreste eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin eden 4 şüpheli yakalanırken, 7 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhuşa zorlanan kadınların kurtarılması ile bu suçu işleyenlerin yakalanması amacıyla 30 Nisan tarihinde saat 07.30 sıralarında Darıca'da 4 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin eden 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 7 mağdur kadın kurtarıldı. Şüphelilerden gözaltında bulunan R.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.Ç., M.Ş. ve M.K. isimli 3 şüpheli dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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