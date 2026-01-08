Haberler

Gebze'de fırtınada iki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle bir ağaç, park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Olayda maddi hasar oluştu ve ekipler devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fırtına sebebiyle cadde üzerindeki bir ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi.

Eskihisar Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerindeki bir ağaç, kuvvetli fırtınaya dayanamayarak park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Olayda iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, bölgede yer alan diğer ağaçların da köklerinden sökülmeye başladığı tespit edildi. Ekipler, devrilen ağacı kaldırmak ve çevrede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma başlattı. - KOCAELİ

