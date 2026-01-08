Haberler

Fırtınada seyir halindeki kamyonet devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde etkili olan fırtına, seyir halindeki bir kamyonetin devrilmesine sebep oldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki kamyonetin fırtına nedeniyle devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşımda aksamalara yol açtı. Otoyolun Dilovası ilçesi geçişinde seyir halinde olan iki tır ve kamyonet, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazalarda şans eseri yaralanan olmazken, kamyonetin devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, kamyonetin devrildiği, seyir halindeki başka bir aracın da fırtına nedeniyle sallandığı görüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
