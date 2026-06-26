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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 9 tutuklama

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 9 tutuklama
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Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 eğitim kurumu ve 15 şüpheliye operasyon düzenlendi; 9 kişi tutuklandı, 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 eğitim kurumuna ve 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 9 kişi tutukladı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından örgütün Kocaeli'deki güncel yapılanmasına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 10 eğitim kurumu ile bu kurumlarda illegal yönetici pozisyonunda bulunduğu değerlendirilen 15 şüpheli tespit edildi. 23 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2'si FETÖ/PDY firarisi olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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