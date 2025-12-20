Haberler

Feci kazada yaralanan anne ve oğul yaşam mücadelesini kaybetti

Feci kazada yaralanan anne ve oğul yaşam mücadelesini kaybetti
TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada otomobilin gişelere çarpması sonucu ağır yaralanan anne ve oğlu hastanede yaşamlarını yitirdi.

Kocaeli'de otomobilin TEM Otoyolu gişelerine çarptığı kazada ağır yaralanan anne ve oğlu, tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Kaza dün, TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Yıldız (23) idaresindeki 34 MGV 886 plakalı otomobil gişelere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza yerine, ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ümit Yıldız ile yanında bulunan annesi Menşure Yıldız ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne ve oğuldan bugün kötü haber geldi. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Ebu Huzeyfe:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun

