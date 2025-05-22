Kocaeli'de Evinde Silahla Vurulmuş Bir Kişi Bulundu

Kocaeli'de Evinde Silahla Vurulmuş Bir Kişi Bulundu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 29 yaşındaki Eyüp A., evinde silahla ağır yaralı olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, Eyüp A. hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, evinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vakıf Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın birinci katında kiracı olarak ikamet eden 29 yaşındaki Eyüp A., evinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak ailesi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çene altından vurulmuş halde bulunan Akpolat'ı ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Akpolat, hayati tehlikesi nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Eyüp A.'nin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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