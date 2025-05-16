Kocaeli'de Evde Şarj Edilen Bisiklet Aküsü Patladı: Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evde şarj edilen bisiklet aküsü patlayarak yangına sebep oldu. Patlama sebebiyle kırılan camlar bazı araçlarda hasara yol açarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Derince ilçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tekin C., kendi kullandığı motosikletine ait aküyü evde şarja taktı. Evde kimsenin bulunmadığı sıralarda akü, şarj sırasında büyük gürültüyle patladı. Patlama sonrası yangın çıkarken, evin camları kırılarak çevreye yayıldı. Cam parçalarının savrulması sonucu evin önünde park halinde bulunan bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Patlamanın şiddeti nedeniyle apartman sakinleri, deprem olduğunu düşünerek panikle dışarı çıktı.

Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlama sonrası çıkan yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, patlamanın etkisiyle ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ