Kocaeli'de Engelli Vatandaşa Saldırı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelli vatandaşın sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi tarafından darbedildği anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen ve engelli olduğu öğrenilen K.Ö.'ye, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli saldırdı. Elinde poşetle yürüdüğü sırada arkasından koşarak gelen şahsın saldırısına uğrayan K.Ö. yaralandı. K.Ö.'yü saldırganın elinden çevredeki vatandaşlar kurtardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşa saldıran şüphelinin alkollü olduğu ve olayı sebepsiz yere işlediği öne sürüldü.

Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ