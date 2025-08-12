Kocaeli'de Elektrik Direğindeki Kısa Devre Yangın Çıkardı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde elektrik direğindeki kısa devre, çevredeki ot ve ağaçları tutuşturarak yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri olay yerine müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde elektrik direğindeki kısa devre otları tutuşturdu. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Kuzey Mahallesi Edirne sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir elektrik direğinde meydana gelen kısa devre neticesinde kıvılcımlar çevredeki kuru ot ve ağaçları tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüyerek eski TEK binasının bahçesini sardı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış noktası olan elektrik direği ve çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti. - KOCAELİ

