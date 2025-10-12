Kocaeli'de Düğün Konvoyunda Gürültü Yapan Sürücüye 10 Bin TL Ceza

Kocaeli'de düğün konvoyunda abart egzozla çevreyi rahatsız eden sürücüye 10 bin 260 TL ceza uygulandı ve araç trafikten men edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliği denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda ekipler, düğün konvoyunda çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran abart egzozlu araç tespit etti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesi (abart egzoz) ve 47/1-D maddesi (trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kurallara uymamak) kapsamında 10 bin 260 TL idari para cezası uyguladı ve araç trafikten men edildi. - KOCAELİ