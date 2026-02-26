Haberler

Kendini hemşire olarak tanıtıp telefonları alarak kaçan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'de internetten telefon almak için anlaştığı kişileri dolandırdığı iddia edilen D.Ö., yakalandı. Hemşire olarak kendini tanıtan şüpheli, buluşma ayarlayıp telefonları alarak parasını ödemeden kaçıyordu.

Kocaeli'de internet üzerinden telefon almak için anlaştığı kişileri dolandırdığı iddia edilen ve hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı.

İnternet üzerinden telefon almak için anlaştığı kişilere kendisini hemşire olarak tanıtan şüphelinin, farklı hastanelerde buluşma ayarladığı belirlendi. Buluşmaya gelen kişilerden telefonu teslim alan şüphelinin, parasını ödemeden olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Hakkında güveni kötüye kullanma ve 4 ayrı dolandırıcılık suçundan arama kararı bulunan D.Ö., Kocaeli Devlet Hastanesi Acil girişinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
