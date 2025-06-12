Kocaeli'de Denizde Kaybolan Genç için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kocaeli'de Denizde Kaybolan Genç için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denize girdiği sırasında kaybolan Y.K. isimli genci arama çalışmaları 22 saat boyunca sürüyor. Olay, Cebeci Sahili'nde meydana geldi ve jandarma ile sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girdikten sonra kaybolduğu iddia edilen genci arama çalışmaları 22 saattir sürüyor.

Olay, dün Cebeci Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, denize giren Y.K. isimli gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı.

İhbarda bulunan vatandaş, Y.K. ile denize girmeden kısa bir süre önce tanıştığını söyleyerek, "Alkol almıştı. 'Darlandım, ailemle sorunlarım var' dedi ve denize girdi. Bir süre sonra bana seslendi, iyi olmadığını fark ettim. Hemen koşarak ekiplere haber verdim. O sırada çırpındığını gördüm. Yardım çağırmaya gittiğimde denizdeydi ama döndüğümde çıkıp çıkmadığını göremedim. Günübirlik buraya geldiğini söyledi. Ailesine ulaşamadım çünkü kim olduklarını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları 22 saattir devam ederken, şu ana kadar Y.K.'ye ait bir iz bulunamadı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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