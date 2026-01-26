Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki bir sitenin iskelesi açıklarında su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılarak tekneye alınan ceset, iskeleye getirildi.

Üzerinde bozulmalar olduğu gözlenen ve 50'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ