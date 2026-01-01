Haberler

DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 30 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Kocaeli'de 29 Aralık'ta gerçekleştirilen DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 30'u bugün adliyeye sevk edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve silah ele geçirildi.

Kocaeli'de DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 29 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 30'u adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri 29 Aralık 2025 tarihinde DEAŞ ve El-Kaide yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlarda 37 kişi gözaltına alınmış ve çok sayıda dijital materyal ile silah ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden 30'unun bugün ifadeleri tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
