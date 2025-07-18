Kocaeli'de Çocuk Parkında Yangın: Olay Yerinde İnceleme Başlatıldı

Kocaeli'de Çocuk Parkında Yangın: Olay Yerinde İnceleme Başlatıldı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir çocuk parkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonucunda park kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çocuk parkında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, oyun parkı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kayacık Mahallesi 208. Cadde üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parktan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye erlerince yapılan müdahale neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde park kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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