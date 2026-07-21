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Çocuk parkında elinde bıçakla cinnet geçiren şahsı polisler ikna etti

Çocuk parkında elinde bıçakla cinnet geçiren şahsı polisler ikna etti
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişi çocuk parkında cinnet geçirerek elinde bıçakla dolaştı. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucu şahıs etkisiz hale getirilirken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de çocuk parkında elinde bıçak olan şahıs cinnet geçirdi. Polislerin uzun süren çalışmalarının ardından şahıs ikna edilerek etkisiz hale getirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde bir kişi cinnet geçirdi. Elinde bıçakla parkta şahsı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, şahsı elindeki bıçağı bırakması için ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar neticesinde şahıs, ikna edilerek elindeki bıçak alındı. Şahsın bacağından kan geldiği görülürken, yaşananlar vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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