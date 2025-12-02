Kocaeli'de bina çatısında yangın: Baba ve oğlu dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında, dumandan etkilenen baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Emek Mahallesi Kıble Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi çatıyı saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında binada bulunan baba ve oğlu dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından baba ve oğlu Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ