Tekme ve yumruklu darp olayıyla ilgili 2 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki kişi arasındaki kavga sonucu bir kişi tekme ve yumruklarla darbedildi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan M.B.'nin durumu ağırken, kavgaya karışan iki kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cadde ortasında bir kişinin tekme ve yumruklarla feci şekilde darbedildiği olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. ile M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bu sırada olay yerine gelen E.M.A. ile K.D., tarafları ayırdı. E.M.A. ve K.D., daha sonra M.B.'yi alarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. E.M.A ile K.D tekrar olay yerine dönmesi üzerine M.G.'nin kendilerine küfür ettiği, bunun üzerine E.M.A. ile K.D.'nin M.G.'yi tekme ve yumruklarla darbettiği öğrenildi. Taraflar daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan hastanede tedavisi süren M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan E.M.A. ile K.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
