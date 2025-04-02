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Kocaeli'de Boynundan Bıçaklanan Genç Ağır Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Boynundan Bıçaklanan Genç Ağır Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir tartışmada 28 yaşındaki Kadir Çetin boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili O.B. isimli şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 28 yaşındaki genci evinin önünde boynundan bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi Harmantarla Sokak'ta meydana geldi. Kadir Çetin (28), evinin önünde çıkan tartışmada boynundan bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çetin, ilk müdahalesinin ardından önce Derince Eğitim ve Araştırma ardından da Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya ilişkin O.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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