Kocaeli'de Boya Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'de Boya Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kocaeli'de Boya Fabrikasında Yangın Çıktı
Haber Videosu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir boya fabrikasında bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Müdahale çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'de fabrika yangını

KOCAELİ - Kocaeli'de bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bu acının tarifi yok! Şehit eşinin resmi ile poz verdi, düştüğü not yürekleri dağladı

Bu acının tarifi yok! Şehit eşinin resmiyle yürek dağlayan paylaşım
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Aile krizi sahneye taşındı! Özcan Deniz şarkı sözüyle kardeşini hedef aldı

Aile krizi sahnede! Özcan Deniz sözleriyle kardeşini vurdu
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.