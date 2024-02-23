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Kocaeli'de bir camide çıkan yangın söndürüldü

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir caminin mescit kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, elektrik sistemindeki arıza sebebiyle çıkmıştır.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir caminin mescit kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yukarı Hereke Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki Yukarı Hereke Caminin mescit kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, camiden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, caminin içine dolan duman tahliye edildi. Yangın sebebiyle camide maddi hasar oluştu.

Öte yandan, yangının elektrik sistemindeki arıza sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli İtfaiye Körfez Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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