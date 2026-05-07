Binanın çatısında korkutan yangın

İzmit'te bir binanın çatısında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan olmazken, üst kat ciddi hasar gördü ve mahallede panik yaşandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde binanın çatısında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Geceyi adeta aydınlatan yangın korkuya sebep olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binanın üst katı yangında ciddi hasar görürken, şans eseri yaralanan olmadı.

İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Karaağaç Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevler adeta geceyi aydınlattı. Yangını fark eden bina sakinleri korkuyla dışarı kaçarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler, binanın yanındaki çatıya da sıçradı. Yoğun çalışma neticesinde yangın söndürülürken, çatı ve üst kat kullanılamaz hale geldi, mahalleli ise olay sebebiyle büyük panik yaşadı.

Bina sakini Maummer Çolak, "Balkonda otururken ses geldi. Kalkıp baktığımda ateşler lapa lapa düştüğünü gördüm. Bir arkadaş gelip bizi çıkardı. Evde 2 kişi yaşıyoruz. Yangın çatıda çıktı ancak neyden çıktığını bilmiyorum" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, olayda yaralanan olmaması yüreklere su serpti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
