Kocaeli'de Bıçaklı Saldırı Anbean Kaydedildi

Kocaeli'de Bıçaklı Saldırı Anbean Kaydedildi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Arasta Park AVM'de, 'yan bakma' sebebiyle çıkan kavgada bir genç bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganın bıçakla tehdidi ve saldırı anı amatör kamera tarafından kaydedildi. Saldırıda yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ve 8 dikiş atıldı. Saldırgan Şahin C. ise tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir AVM'de arkadaşlarıyla gezen genç, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. O anlar anbean kaydedildi.

Olay, önceki gün Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Arasta Park AVM'de yaşandı. İddiaya göre, "yan bakma" sebebiyle iki kişi, bir grup gencin önünü kesti. Tehditler savuran gençlerden Şahin C., belinden çıkardığı bıçak ile karşı gruptaki bir kişiye saldırdı. Kendini korumak isterken elinden bıçaklanan şahsa 8 dikiş atıldı. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bıçakla saldıran şahsın, "Çıkartırsam hemen gırtlağına sallarım. Harbi sallarım. Sen buradan gittin gittin. Bak hala duruyor" dediği anlar ile bıçağı belinden çıkarması yer alıyor.

Şahin C. isimli şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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