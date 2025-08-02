Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Taraflar olay yerinden kaçarken, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Bıçaklı saldırgan ve yaralı şahıs olay yerinden kaçtı.

Olay, Mustafa Paşa Mahallesi 725 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçak darbesiyle yaralandı.

Yaralayan ve yaralı olay yerinden kaçtı

Bıçaklayan kişi ile yaralı şahıs, olayın ardından sokaktan uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ile yaralının bulunması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak

İlçe ile başladı büyükşehire yayıldı! Saat 23'ten sonra artık su yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karısıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen şahsa dehşeti yaşattı

Karısıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen şahsa dehşeti yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.