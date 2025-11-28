Haberler

Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir çamaşırhanede çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çamaşırhanede 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 iş yeri çalışanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Köseköy Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi. Çamaşırhanede çalışan yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, Abdolraouf Gorgani hayatını kaybetti, Muhammadsafa A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Olaya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince, iş yeri çalışanlardan Mehdi B., Golbahar P., Ali K. ve Raouf P. yakalanarak gözaltına alındı. Mevcutlu olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

