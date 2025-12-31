Haberler

Beton fabrikasında yangın: 2 işçi dumandan etkilendi

Beton fabrikasında yangın: 2 işçi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir beton fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki işçiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de beton fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangın, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Kanalyolu Caddesi'nde bulunan beton fabrikasının çatı kısmında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olay sırasında dumandan etkilenen iki işçiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! 25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçelileri havalara uçuran haber
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçelileri havalara uçuran haber
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak