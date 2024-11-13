Kocaeli'de Baraka Yangını: Yangın Kısa Sürede Büyüdü
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir barakanın alev alev yanması sonucu malzemeler kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde baraka alev alev yandı.
Yangın öğle saatlerinde Kullar Çaybaşı sokakta meydana geldi. Barakadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, barakanın tamamını sardı. Alev alev yanan barakaya itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sebebiyle baraka ve içindeki malzemeler kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ