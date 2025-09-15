Kocaeli'de Babaya Çocuklarının Önünde Tokat Atan Şahıs Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'de bir babaya çocuklarının gözü önünde tokat atan şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babaya tokat atan şüpheliyi yakaladık. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin O.C. (33) olduğu tespit edilmiştir. Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli İstanbul'da yakalanmıştır" dedi.

Acil durumlarda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini aramasını isteyen Bakan Yerlikaya, "Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması; yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır. Toplum huzuruna kast edenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı. - ANKARA